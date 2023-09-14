Уголовное дело о дискредитации ВС РФ завели на экс-футболиста Савина – СМИ

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sava9

Уголовное дело о дискредитации российской армии возбудили в отношении экс-футболиста Евгения Савина, который ныне известен как блогер КраСава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ", – уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что поводом для уголовного преследования стало интервью блогера Ксении Собчак, в котором тот негативно отзывался о российской армии и осуждал ее действия.

В феврале этого года Тверской суд Москвы назначил Савину штраф в размере 50 тысяч рублей за аналогичные действия. Причиной для административного дела стал ролик на YouTube-канале блогера с украинскими футболистами, которые высказались об СВО.

