Козловский отсудил у главы ФПБК 1 рубль за порочащие честь посты

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Актер Данила Козловский выиграл суд у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который призывал проверить актера на дискредитацию ВС России. Об этом сообщает Life.ru.

При этом иск Козловского удовлетворили частично. Порочащими честь были признаны посты Бородина в телеграм-канале о призывах со стороны артиста к уличным акциям, а также о поддержке с его стороны Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

В сообщении уточнили, что на Бородина возложили обязанность удалить данные материалы и выложить в телеграм-канале опровержение, в котором будет упомянуто решение суда.

"Взыскать с Бородина один рубль", – заключили в суде.

Бородин, в свою очередь, сообщил изданию "Подъем", что ничего не знает о подобном решении, а выплачивать рубль до прохождения всех инстанций не планирует.

"Мы сегодня заявляли ходатайство в суде, чтобы перенести заседание. У нас там даже не было никого <...> все адвокаты находятся в командировках, так как у нас есть заседания в других городах", – уточнил он.

По его мнению, если решение вынесено без них, то это является нарушением на правозащиту. Подобное решение будет обжаловано, подчеркнул Бородин. Его сторона будет готовиться к следующему вышестоящему заседанию и судиться до конца, "вариантов больше нет никаких", подвел он итог.

В апреле этого года Бородин заявил, что Козловский публично осуждал проведение спецоперации на Украине. Бородин призвал Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Актер отметил, что его слова, которые проверяют на предмет экстремизма, были сказаны на площадке сериала "Карамора", когда он объяснял актерам их задачу. Он подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но его не приняли, так как он был составлен неправильно.

В июне Бородин призвал завести уголовное дело на актера за заведомо ложный донос. Также глава ФПБК обратился в правоохранительные органы для расследования обвинений актера в свой адрес, которые Козловский ранее изложил в своем иске. Тогда он обвинил Бородина в "ложной клевете", которая "порочит честь и достоинство".

Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Виталию Бородину