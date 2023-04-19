Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Виталию Бородину

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российский актер Данила Козловский подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает РБК.

Иск зарегистрировали в суде 17 апреля. Его подробности не приводятся. Известно лишь, что ответчиками выступают глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, а также агентство ТАСС.

В начале апреля Бородин обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Козловского на экстремизм и при наличии оснований привлечь его по статье "Публичные призывы к экстремистской деятельности". Об этом писал ТАСС со ссылкой на текст обращения к министру.

До этого Бородин призвал Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Он сообщил, что Козловский публично осуждал проведение спецоперации. Вскоре после начала СВО артист покинул территорию РФ и отправился в США. После этого столичная прокуратура инициировала соответствующую проверку.

В свою очередь, Козловский заявил, что не покидал Россию, а его слова, которые проверяют на предмет экстремизма, были сказаны на площадке сериала "Карамора". Актер подчеркнул, что у него нет второго гражданства, он уезжал на несколько дней в США ради встречи с дочерью. Все доходы он получает внутри РФ.

