Прокуратура проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Генпрокуратура РФ поручила своему столичному главку проверить певца Валерия Меладзе на предмет финансирования украинской армии. Об этом сообщает ТАСС.

"Прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", – рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

В конце марта с просьбой проверить певца в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он объяснил, что в связи с критикой СВО со стороны Меладзе многим россиянам стало интересно, не тратит ли тот заработанные деньги на поддержку ВСУ.

В январе в Сети появился ролик с корпоратива в Дубае, на котором выступал Меладзе. На видео было запечатлено, как артист ответил на украинский националистический лозунг, произнесенный одним из зрителей, а затем добавил, что он "вне политики". После этого певца потребовали признать иноагентом.



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