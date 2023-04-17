Столичная прокуратура проверит Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичная прокуратура проверит актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Д. В. Козловского на предмет дискредитации ВС РФ (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ)", – отметили в сообщении.

Ранее обращение на имя главы ведомства написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который указал, что Козловский публично осуждал проведение спецоперации. Вскоре после начала СВО артист покинул территорию РФ и отправился в США.

Позже думские депутаты направили в министерство культуры обращение с просьбой помочь отменить спектакли с участием Козловского.

В СМИ уточнили, что у артиста в мае состоятся пять спектаклей в Москве и Санкт-Петербурге. Однако депутаты против того, чтобы осудивший спецоперацию на Украине Козловский участвовал в них.

В свою очередь, Козловский заявил, что не покидал Россию, а его слова, которые проверяют на предмет экстремизма, были сказаны на площадке сериала "Карамора". Актер подчеркнул, что у него нет второго гражданства, он уезжал на несколько дней в США ради встречи с дочерью. Все доходы он получает внутри РФ.



На актера Данилу Козловского пожаловались в прокуратуру

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