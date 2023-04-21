Суд не принял иск Козловского о защите чести к Виталию Бородину

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Пресненский районный суд не принял иск актера Данилы Козловского, который тот подал в отношении главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал сам Бородин.

"Как обычно, Данила Козловский взорвал весь интернет красивыми заголовками, что подал иск на меня. Но вот я сегодня прибыл в суд. Оказалось, что суд иск не принял", – сказал он.

Бородин объяснил, что иск был составлен неправильно, и предположил, что Козловский сделал это исключительно ради резонанса в СМИ. Он также напомнил, что советник врио главы ДНР Ян Гагин приглашал их – Козловского и Бородина – посетить регион с гуманитарной миссией, и добавил, что поедет в ДНР, если туда поедет актер.

В начале апреля Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его словам, артист критиковал СВО, а после ее начала и вовсе уезжал в США. Прокуратура в итоге соответствующую проверку инициировала.

Сам же актер заверил, что не покидал Россию, и указал, что слова, из-за которых его проверяют, были сказаны им на площадке сериала "Карамора". После этого он подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

