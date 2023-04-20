Спектакли с участием Данилы Козловского в МДТ в Санкт-Петербурге перенесены

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Спектакли "Гамлет" с участием российского актера Данилы Козловского в Малом драматическом театре – Театре Европы в Санкт-Петербурге перенесены. Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

"К нашему огромному сожалению, спектакли "Гамлет", назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно", – отметили в сообщении.

Администрация культурного учреждения уточнила, что билеты на перенесенные спектакли действительны. В театре выразили надежду, что постановки с Козловским все-таки состоятся.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Он сообщил, что Козловский публично осуждал проведение спецоперации. Вскоре после начала СВО артист покинул территорию РФ и отправился в США. После этого столичная прокуратура инициировала соответствующую проверку.

В свою очередь, Козловский заявил, что не покидал Россию, а его слова, которые проверяют на предмет экстремизма, были сказаны на площадке сериала "Карамора". Актер подчеркнул, что у него нет второго гражданства, он уезжал на несколько дней в США ради встречи с дочерью. Все доходы он получает внутри РФ.

Накануне сообщалось, что Козловский подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск зарегистрировали в суде 17 апреля, однако подробности не приводятся. Известно, что ответчиками выступают глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, а также агентство ТАСС.

