В Госдуме предложили отправлять на полгода к линии фронта артистов, критикующих СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Депутат Госдумы Андрей Свинцов выступил с предложением отправлять на полгода в зону проведения спецоперации звезд, певцов, актеров и всех, кто дискредитирует действия российских военных. Об этом сообщает Life.ru.

Он считает, что это правильная патриотическая работа, которая должна распространяться на публичных деятелей.

"Артист, музыкант, политический деятель, кто угодно, если он помогает ВСУ, то это уголовное дело. Если по каким-то моральным соображениям в период буйных мыслительных и душевных расстройств человек не поддерживал СВО, но сейчас осознал, понял все и извинился, то шесть месяцев в Донбассе в окопах – и он полностью прощен", – отметил Свинцов.

Он добавил, что такой человек вернется в Россию героем, который и дальше продолжит работать, проводить выступления, концерты, публиковать произведения.

По словам депутата, публичным деятелям необязательно идти защищать страну с автоматом в руках, они могут помогать военным, будучи работниками госпиталя или кухни. Он считает, что каждый человек должен иметь шанс на исправление даже после громких заявлений.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура проверит актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

До этого обращение на имя главы ведомства написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который указал, что Козловский публично осуждал проведение спецоперации. После начала СВО артист уехал из России в США.

Артист, узнав о происходящем, сказал, что не покидал Россию, а в США летал ради встречи с дочерью, после чего вернулся обратно. Он подчеркнул, что его слова, которые и проверяют на предмет экстремизма, были сказаны на площадке сериала "Карамора".

