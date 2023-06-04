На Козловского призвали завести дело и проверить на дискредитацию ВС РФ

Фото: телеграм-канал Danila Kozlovsky

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал завести уголовное дело на российского актера Данилу Козловского за заведомо ложный донос, сообщает Life.ru.

Помимо этого, Бородин потребовал проверить Козловского по признакам статьи об административном правонарушении "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ" на предмет финансирования ВСУ.

По данным СМИ, глава ФПБК также обратился в правоохранительные органы для расследования обвинения актера в свой адрес, которые Козловский ранее изложил в своем иске. Тогда он обвинил Бородина в "ложной клевете", которая "порочит честь и достоинство". Этот иск суд уже отклонял два раза из-за неправильного оформления юристами.

Бородин заявил, что не распространял ложные данные об актере, а указал на то, что деятель культуры осуждает спецоперацию в своих социальных сетях.

В апреле этого года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Козловский публично осуждал проведение спецоперации на Украине. Бородин призвал Генпрокуратуру проверить актера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Актер отметил, что его слова, которые проверяют на предмет экстремизма, были сказаны на площадке сериала "Карамора", когда он объяснял актерам их задачу. Он подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но его не приняли, так как он был составлен неправильно.

Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Виталию Бородину