13:38Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Козловского заявил, что артист не уезжал из России
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Пресс-секретарь и брат актера Данилы Козловского Егор заявил, что артист не покидал Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
"Никто никуда не уехал", – сказал он.
Ранее сообщалось, что актер намерен подать еще один иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Пресненский районный суд не принял прошлый иск Козловского.
Бородин в середине апреля обратился в столичную прокуратуру и просил проверить высказывания Козловского и его деятельность на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он заявил, что актер публично осуждал проведение спецоперации.
По словам Бородина, после начала спецоперации Козловский уехал из России в США. Столичная прокуратура инициировала соответствующую проверку.
Актер отреагировал на происходящее и заявил, что слова, которые будут проверять прокуратура, были им сказаны на площадке сериала "Карамора". Он подчеркнул, что в Сети есть документальный фильм о съемках, на котором запечатлен этот момент.
Козловский добавил, что не покидал Россию и продолжает работать в стране, а в США он уезжал ради встречи с дочерью.
Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Виталию Бородину
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