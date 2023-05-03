Пресс-секретарь Козловского заявил, что артист не уезжал из России

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Пресс-секретарь и брат актера Данилы Козловского Егор заявил, что артист не покидал Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

"Никто никуда не уехал", – сказал он.

Ранее сообщалось, что актер намерен подать еще один иск о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Пресненский районный суд не принял прошлый иск Козловского.

Бородин в середине апреля обратился в столичную прокуратуру и просил проверить высказывания Козловского и его деятельность на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он заявил, что актер публично осуждал проведение спецоперации.

По словам Бородина, после начала спецоперации Козловский уехал из России в США. Столичная прокуратура инициировала соответствующую проверку.

Актер отреагировал на происходящее и заявил, что слова, которые будут проверять прокуратура, были им сказаны на площадке сериала "Карамора". Он подчеркнул, что в Сети есть документальный фильм о съемках, на котором запечатлен этот момент.

Козловский добавил, что не покидал Россию и продолжает работать в стране, а в США он уезжал ради встречи с дочерью.



Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Виталию Бородину