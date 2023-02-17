Блогера Евгения Савина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Тверской суд Москвы принял решение оштрафовать бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает "Интерфакс".

"Савину назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", – указали в пресс-службе суда.

Блогера признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

О рассмотрении дела Савина стало известно в конце января, когда составленный в отношении экс-футболиста административный протокол поступил в Тверской суд Москвы.

В 2022 году блогер выпустил на своем канале о футболе видео с украинскими игроками. В мае Савин покинул Россию, объяснив свое решение своей позицией.

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