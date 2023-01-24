Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Тверской районный суд столицы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении блогера и бывшего футболиста Евгения Савина за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает Агентство "Москва".

Дата судебного заседания пока не назначена. Савина обвиняют в совершении правонарушения, предусмотренного статьей "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России". Ему грозит административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщали, что блогера Эдварда Била хотят привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Позже PR-менеджер пранкера Владислав Кертиев опроверг эту информацию.

По его словам, слух может быть связан с неким мемом четырехлетней давности, опубликованным в одном из телеграм-каналов. При этом сам Бил к этой публикации никакого отношения не имеет, подчеркнул Кертиев.

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