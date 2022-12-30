Суд в Москве арестовал адвоката блогера Эдварда Била по делу о хулиганстве

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Пресненский суд столицы арестовал на месяц адвоката Геннадия Удуняна, обвиняемого в хулиганстве, сообщает Агентство "Москва". Адвокат будет заключен под стражу до 25 января 2023 года.

В октябре Удунян попал под запрет определенных действий за прошлогодний инцидент в ресторане La Maree. Тогда у адвоката произошел конфликт с другим посетителем, переросший в драку.

По данным СМИ, после этого адвокат участвовал в конфликте, в котором фигурировала бывшая жена футболиста Дениса Глушакова Дарья.

Удунян известен тем, что участвовал в защите блогера Эдварда Била, которого судили по делу о ДТП.

21 марта Пресненский суд столицы приговорил Била к реальному заключению в колонию общего режима. Ему назначили наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года. В ноябре блогера выпустили из тюрьмы.

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