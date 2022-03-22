В ОНК рассказали об условиях содержания блогера Била в СИЗО

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

В Общественной наблюдательной комиссии столицы рассказали об условиях содержания блогера Эдварда Била в СИЗО-7. Об этом сообщает RT.

"Привезли сюда вчера ночью, утром дали завтрак – кашу, хлеб, чай с сахаром", – рассказал блогер правозащитникам.

Бил также сообщил, что среди его сокамерников есть подозреваемые в мошенничестве и сбыте наркотиков.

"Думал, будет хуже. В камере (есть. – Прим. ред.) телевизор и холодильник, в прогулочном дворике находятся турник и брусья, на прогулке спортом занимался", – привел слова блогера один из членов ОНК.

В ОНК также отметили, что Бил заявил о намерении подать апелляцию на решение суда.

21 марта Пресненский суд Москвы приговорил Била к реальному заключению в колонию общего режима по делу о крупном ДТП в центре столицы. Блогер был взят под стражу в зале суда.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.

14 июля прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Билу запретили покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и области, менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами. Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.

