В ОНК рассказали об условиях содержания блогера Била в СИЗО

16:54
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
В Общественной наблюдательной комиссии столицы рассказали об условиях содержания блогера Эдварда Била в СИЗО-7. Об этом сообщает RT.
"Привезли сюда вчера ночью, утром дали завтрак – кашу, хлеб, чай с сахаром", – рассказал блогер правозащитникам.
Бил также сообщил, что среди его сокамерников есть подозреваемые в мошенничестве и сбыте наркотиков.
"Думал, будет хуже. В камере (есть. – Прим. ред.) телевизор и холодильник, в прогулочном дворике находятся турник и брусья, на прогулке спортом занимался", – привел слова блогера один из членов ОНК.
В ОНК также отметили, что Бил заявил о намерении подать апелляцию на решение суда.
21 марта Пресненский суд Москвы приговорил Била к реальному заключению в колонию общего режима по делу о крупном ДТП в центре столицы. Блогер был взят под стражу в зале суда.
ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.
14 июля прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Билу запретили покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и области, менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.
Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами. Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.
Суд в Москве приговорил блогера Била к реальному сроку
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