Эдвард Бил вновь признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Блогер Эдвард Бил вновь признал вину в ДТП во время повторного рассмотрения дела в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я признаю свою вину и полностью оказываю поддержку Марии по сегодняшний день, она ни в чем не нуждается", – отметил блогер.

При этом адвокат Эдварда Била заявил, что не согласен с решением прокурора указать на наличие тяжких последствий, так как они предусмотрены диспозицией статьи.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу.

В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Ею оказалась сотрудница Госдумы Мария Артемова.

14 июля прошлого года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Позднее прокуратура обжаловала приговор, посчитав его чрезмерно мягким.

В декабре 2021 года Кассационный суд отменил приговор в отношении Била по делу о крупном ДТП в центре столицы. Как сообщал адвокат блогера Сергей Жорин, судебная коллегия частично удовлетворила кассационное представление прокуратуры Москвы и направила дело на пересмотр.

