Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце в реанимации – Дептранс

13:46
Ранее в ведомстве рассказали, что женщина скончалась, однако эту информацию опровергли.
"В результате ДТП пострадала женщина, водитель Фольксвагена – она в реанимации", – говорится в сообщении.
Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.
ДТП спровоцировала машина Audi, которая вылетела на встречную полосу. По данным телеграм-каналов, автомобиль мог подрезать черный Mitsubishi Outlander, который якобы объезжал яму и уехал с места ДТП. Однако в Дептрансе опровергли информацию о шестом участнике аварии, назвав причиной ДТП выезд выезд одного из автомобилей на встречную полосу.
По информации СМИ, за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился блогер Эдвард Бил.
В районе аварии движение транспорта было перекрыто по внешней стороне Садового кольца. Позднее движение открыли по левой полосе.
Департамент транспорта Москвы опубликовал момент ДТП на Садовом кольце. На кадрах видно, что автомобиль, который выехал на встречную полосу, до аварии лавировал между рядами, а потом попадает в аварию.
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