Дептранс показал момент ДТП на Садовом кольце

В Сети появилось видео с моментом аварии на Садовом кольце. Его опубликовал департамент транспорта в своем телеграммной-канале.

На кадрах видно, что автомобиль, который выехал на встречную полосу, до аварии лавировал между рядами, а потом съезжает на встречку.

По последним данным, участниками аварии были пять автомобилей. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Автомобилистов просят объезжать данный участок.

Ранее сообщалось, что причиной крупного ДТП на Садовом кольце в районе Смоленской площади, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу.

По данным ГИБДД, столкновение произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.

В Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она госпитализирована. Сведений о других пострадавших не поступало.

В столичном Дептрансе рассказали, что в результате происшествия был полностью перекрыт левый ряд по внешней стороне Садового кольца. В настоящее время движение по полосе возобновлено.