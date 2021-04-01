В результате ДТП с автобусом в Туле пострадали 15 человек

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В аварии с участием автобуса и двух легковушек в Туле пострадали 15 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона.

В министерстве рассказали, что среди пострадавших – 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы № 11, водитель легкового автомобиля, а также его пассажирка – беременная женщина.

Отмечается, что 14 пострадавших были доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу, а также городскую больницу. Один из медицинских работников от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями возле дома № 47 на улице Путейской. Там столкнулись автобус ПАЗ и автомобили SsangYong и Hyundai.

В областной прокуратуре сообщили, что авария могла произойти по вине водителя автобуса, у которого произошел инсульт. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

