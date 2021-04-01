В результате ДТП с автобусом в Туле пострадали 15 человек

10:20 (обновлено 01.04.2021 10:42)
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
В аварии с участием автобуса и двух легковушек в Туле пострадали 15 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона.
В министерстве рассказали, что среди пострадавших – 12 сотрудников психиатрической больницы, один сотрудник горбольницы № 11, водитель легкового автомобиля, а также его пассажирка – беременная женщина.
Отмечается, что 14 пострадавших были доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу, а также городскую больницу. Один из медицинских работников от госпитализации отказался.
Ранее сообщалось, что автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями возле дома № 47 на улице Путейской. Там столкнулись автобус ПАЗ и автомобили SsangYong и Hyundai.
В областной прокуратуре сообщили, что авария могла произойти по вине водителя автобуса, у которого произошел инсульт. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
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