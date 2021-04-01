Автобус и две легковушки столкнулись в Туле

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Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Туле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Уточняется, что инцидент произошел возле дома № 47 на улице Путейской. Там столкнулись автобус ПАЗ и автомобили SsangYong и Hyundai.

По предварительным данным МВД, в результате ДТП пострадали 14 человек. При этом в областной прокуратуре сообщили о девяти пострадавших. Там также заявили, что авария могла произойти по вине водителя автобуса, у которого произошел инсульт. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Также стало известно, что автобус не являлся рейсовым или городским, возможно, водитель занимался частным извозом. Это предстоит выяснить специалистам.

Ранее сообщалось, что в Москве на Щелковском шоссе произошла авария. Там столкнулись две машины, при этом одна из них влетела в автобусную остановку.