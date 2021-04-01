За рулем выехавшей на встречку в центре Москвы машины находился блогер Эдвард Бил – СМИ

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Блогер Эдвард Бил находился за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По другим данным, в машине был друг блогера.

Эдвард Бил прославился в интернете благодаря скандальным пранкам. На его канал в YouTube подписаны более четырех миллионов человек.

По данным ГИБДД, столкновение произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. По последним данным, в результате ДТП столкнулись 5 автомобилей.

По предварительным данным, причиной крупного ДТП на Садовом кольце стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. В то же время на видео с места аварии видно, что автомобиль, который выехал на встречку, подрезали.

В Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она госпитализирована. По данным Дептранса, она находится в реанимации.

Также уточняется, что в результате происшествия был полностью перекрыт левый ряд по внешней стороне Садового кольца. В настоящее время движение по полосе возобновлено.