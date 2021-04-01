За рулем выехавшей на встречку в центре Москвы машины находился блогер Эдвард Бил – СМИ

13:49
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Блогер Эдвард Бил находился за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По другим данным, в машине был друг блогера.
Эдвард Бил прославился в интернете благодаря скандальным пранкам. На его канал в YouTube подписаны более четырех миллионов человек.
По данным ГИБДД, столкновение произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. По последним данным, в результате ДТП столкнулись 5 автомобилей.
По предварительным данным, причиной крупного ДТП на Садовом кольце стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. В то же время на видео с места аварии видно, что автомобиль, который выехал на встречку, подрезали.
В Госавтоинспекции сообщили, что в ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она госпитализирована. По данным Дептранса, она находится в реанимации.
Также уточняется, что в результате происшествия был полностью перекрыт левый ряд по внешней стороне Садового кольца. В настоящее время движение по полосе возобновлено.
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