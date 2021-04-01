Опубликовано видео крупного ДТП на Садовом кольце

Момент аварии на Садовом Кольце попал на камеры видеонаблюдения. Ролик появился в telegram-канале "112".

На кадрах видно, как водитель выехал на встречную полосу.

ДТП на Смоленской площади в районе дома 13/21 произошло в 11:40. По данным ГИБДД, при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца произошло столкновение пяти легковых транспортных средств.

На месте аварии движение транспорта осуществляется по одной полосе из трех. Работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб города. В ГИБДД уточнили, что инспекторы ДПС осуществляют регулировочно-распорядительные действия.

На данный момент поступили сведения об одном пострадавшем. Женщину госпитализировали.