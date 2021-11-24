С блогера Била взыскали 27 тысяч рублей за простой автобусов после устроенного им ДТП

11:11
Фото: пресс-служба Пресненского районного суда
Мировой судебный участок Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей за простой автобусов после спровоцированного им ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщает ТАСС.
Мировой судья судебного участка № 255 удовлетворил иск Мосгортранса к Билу и постановил взыскать с него убытки. 26 106 рублей компенсируют простой, 983 рубля составит госпошлина.
Решение еще не вступило в силу, поэтому может быть обжаловано.
ДТП с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль. – Прим. ред.) произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.
Эдвард Бил заплатит еще 27 тыс руб за простой автобусов после ДТП на Смоленской площади
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