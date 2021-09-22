Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд признал законным приговор Эдварду Билу, осужденному на два года ограничения свободы.

Блогера обвиняют в нарушении правил дорожного движения: 1 апреля автомобиль Audi, за рулем которого находился блогер, выехал на встречную полосу, став причиной крупного ДТП на Садовом кольце.

14 июля Пресненский суд столицы вынес приговор Билу, согласно которому он не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Позже прокуратура Москвы обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.

Ранее стало известно, что еще одна потерпевшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом подала иск к нему на сумму свыше 600 тысяч рублей. На данный момент осужденный по делу о резонансном ДТП в центре столицы выплатил пострадавшим уже более 11 миллионов рублей в качестве компенсации.