Потерпевшая в ДТП с Билом просит суд взыскать с блогера более 1,7 млн руб

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В Люблинский суд направлен иск от потерпевшей в аварии с блогером Эдвардом Билом о возмещении расходов на ремонт автомобиля и компенсации морального вреда. Общая сумма составляет 1,7 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Ковалеву.

"Екатерина Маничкина просит взыскать денежные средства, потраченные на ремонт автомобиля, – 1 миллион 617 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 100 тысяч рублей, а также иные судебные расходы", – говорится в сообщении.

Пресненский суд столицы назначил блогеру 2 года ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади. Без уведомления контролирующего органа Бил не может покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

ДТП произошло 1 апреля. Тогда на Садовом кольце столкнулись 5 автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу.

В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель. Как выяснилось позже, это была консультант Госдумы Мария Артемова.