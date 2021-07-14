Блогер Бил отреагировал на приговор по делу о ДТП

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Блогер Эдвард Бил прокомментировал решение суда ограничить его свободу сроком на 2 года. Об этом сообщает Life

Бил выразил благодарность своим подписчикам и всем, кто поддерживал его во время процесса.

Он также признался, что испортил себе жизнь, и призвал всех думать о последствиях своих действий.

"Никому легче бы не было, если бы это был реальный срок, – ни потерпевшей, ни моей семье", – заявил он.

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил блогера к двум годам ограничения свободы по делу о крупном ДТП на Смоленской площади в центре столицы.

В частности, Бил не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Авария с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошла 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер.

В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.

