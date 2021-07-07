Суд отказался прекращать дело против блогера Била по примирению сторон

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Пресненский районный суд столицы отказался прекращать дело о крупном ДТП в центре Москвы в отношении блогера Эдварда Била по примирению сторон. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Судом отказано в удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего, обвиняемого и его защитников о прекращении уголовного дела в отношении Биля Эдуарда в связи с примирением сторон", – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Кроме того, суд продлил до 30 декабря Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Первое заседание, в ходе которого начнется рассмотрение дела по существу, назначено на 14 июля.

В середине мая защита потерпевшей в деле о ДТП в центре Москвы уже просила закрыть уголовное дело в отношении Била. Однако суд отказался закрывать дело по примирению сторон.

ДТП с участием Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшая является консультантом Госдумы Марией Артемовой.