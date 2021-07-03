В столичной ГАИ рассказали, как борются с блогерами-нарушителями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава столичного управления ГИБДД РФ Александр Быков рассказал, что в Москве регулярно ловят блогеров, которые ездят на автомобилях, снятых с регистрационного учета и на них не приходят штрафы за нарушение ПДД. Об этом он сообщил в эфире "России 24".

"После их задержания автомобили перемещаются на специальные охраняемые стоянки, а в отношении правонарушителей составляется то необходимое количество материалов, сколько нарушений они допустили", – рассказал он.

По словам Быкова, также сотрудники ГИБДД отслеживают публикации правонарушителей-блогеров, которые пытаются пиариться на своих правонарушениях.

"То, что блогеры пытаются показать как некую свою удаль, можно так сказать, нами пресекается на корню", – уточнил он.

1 апреля произошло крупное ДТП с участием блогера Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль): на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине мая защита потерпевшей в деле о ДТП в центре Москвы попросила закрыть уголовное дело в отношении Била. Однако суд отказался закрывать дело по примирению сторон.