Защита потерпевшей попросила следствие закрыть дело против блогера Била

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Защита потерпевшей в деле о ДТП в центре Москвы попросила закрыть уголовное дело в отношении устроившего аварию блогера Эдварда Била. Об этом сообщил адвокат женщины Андрей Князев, пишет РИА Новости.

"Мы направили ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Эдвард Бил полностью выплатил компенсацию", – говорится в сообщении.

Адвокат уточнил, что в случае отказа следователя расследование дела будет продолжено в обычном режиме. После составления обвинительного заключения его направят в суд, где и будет решаться вопрос о прекращении.

ДТП с участием блогера Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня.