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Происшествия

19:31

Эдвард Бил заявил, что поможет всем пострадавшим в ДТП на Садовом кольце

суды происшествия эксклюзив

Видео: Москва 24

Эдвард Бил, участвовавший в массовой аварии с пятью машинами в центре столицы, заявил Москве 24, что также поможет другим пострадавшим, которые попали по его вине в ДТП.

"Я в первую очередь готов помочь пострадавшей Марии и ее семье, полностью. Вторым вопросом мы будем закрывать уже пострадавшим в ДТП", – сказал он.

Блогер также рассказал, что ему запрещено пользоваться средствами коммуникации, а также посещать общественные мероприятия и места.

"Я могу перемещаться, но лучше не делать этого", – добавил он.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Накануне Билу, который устроил аварию на Садовом кольце, предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня. На этот срок блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом.

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Сюжет: ДТП с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце

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