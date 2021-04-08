За два года блогер Эдвард Бил 15 раз привлекался за нарушения ПДД

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Блогер Эдвард Бил, который стал участником массовой аварии в центре столицы, 15 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник управления охраны общественного порядка столичного ГУ МВД России Алексей Диокин.

"В соответствии с базами данных Госавтоинспекции указанный гражданин 15 раз привлекался в 2020–2021 годах к административной ответственности в области дорожного движения", – отметил он.

Диокин пояснил, что в числе нарушений – управление транспортом без ОСАГО и с наличием неисправности, а также неиспользование ремней безопасности. По его словам, за нарушения Билу были выписаны штрафы, также он был лишен права управления транспортом.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

Накануне Билу, который устроил аварию на Садовом кольце, предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня. На этот срок блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом.