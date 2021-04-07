Блогеру Билу предъявили обвинение в нарушении ПДД

Фото: пресс-служба Тверского суда/Агентство "Москва"

Блогеру Эдварду Билу, который устроил аварию на Садовом кольце, предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

"Моему подзащитному предъявлено обвинение по части 1 статьи 264 УК РФ. Он признал, что был за рулем", – рассказал адвокат Била Сергей Жорин.

Тверской районный суд избрал Билу меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня. На этот срок блогер лишен права покидать жилое помещение, общаться без письменного разрешения следователя с другими участниками делопроизводства, а также пользоваться телефоном и интернетом.

В его отношении также было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi, за рулем которой находился блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Позже выяснилось, что пострадавшей является консультант Госдумы Мария Артемова.

