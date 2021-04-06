Сотрудницу Госдумы признали потерпевшей по делу о ДТП с участием блогера Била

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Консультанта Госдумы Марию Артемову признали потерпевшей по делу о массовой аварии на Смоленской площади, в которой участвовали блогер Эдвард Бил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Александра Князева.

"Артемову официально признали потерпевшей по уголовному делу, по которому проходит Бил. Более того, жена Била вышла с нами на связь и подтвердила намерение виновника автоаварии предоставить Артемовой материальную помощь. Мы выразили готовность ее принять", – рассказал юрист.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло 1 апреля на Садовом кольце в районе Смоленской площади. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.

Ранее муж пострадавшей в ДТП на Садовом кольце женщины рассказал, что она вышла из комы.