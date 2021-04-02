Блогер Бил намерен помочь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Блогер Эдвард Бил собирается оказать помощь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Геннадий Удонян.

"Он намерен оказать помощь пострадавшей и заявил это в показаниях. Принес извинения и очень сожалеет. Сейчас мы все боремся за ее жизнь", – сказал представитель подозреваемого.

Ранее стало известно, что в доме Била прошел обыск. Адвокат блогера заявлял, что Бил был задержан на 48 часов. Он находится в статусе подозреваемого.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.

В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.