Блогер Бил намерен помочь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце

11:49
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Блогер Эдвард Бил собирается оказать помощь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Геннадий Удонян.
"Он намерен оказать помощь пострадавшей и заявил это в показаниях. Принес извинения и очень сожалеет. Сейчас мы все боремся за ее жизнь", – сказал представитель подозреваемого.
Ранее стало известно, что в доме Била прошел обыск. Адвокат блогера заявлял, что Бил был задержан на 48 часов. Он находится в статусе подозреваемого.
ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу. За рулем машины был известный блогер Эдвард Бил.
В результате аварии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
По данным столичного департамента транспорта, виновник ДТП в этом году ежедневно получал по 4–5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числятся 566 штрафов.
Полиция проводит обыск в квартире Эдварда Била по делу о ДТП в центре Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: