Адвокат заявил, что Эдварда Била задержали по делу о ДТП в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Блогера Эдварда Била допросили по делу о ДТП на Садовом кольце. В данный момент его везут в изолятор на Петровке, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

"Сейчас он (блогер Бил. – Прим. Ред.) в статусе подозреваемого, его задержали на 48 часов", – сказал Жорин.

Юрист отметил, что в данный момент нельзя утверждать, что Бил признал вину в ДТП. При этом блогер выразил готовность оказывать помощь пострадавшим.

Серьезное ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади: столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд Audi на встречную полосу.

По некоторым данным, за рулем Audi был известный блогер Эдвард Бил. По другим данным, в машине был его друг.

В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель. Она находится в реанимации.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также сообщалось, что в доме Била прошел обыск. Соответствующие кадры оказались в распоряжении Москвы 24.