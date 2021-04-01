Уголовное дело возбудили по факту крупного ДТП на Садовом кольце

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Уголовное дело возбудили против блогера Эдварда Била после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ", – говорится в сообщении.

В МВД также добавили, что решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Максимальное наказание в рамках уголовного дела по указанной статье – лишение свободы сроком до двух лет.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре. По информации столичного департамента транспорта, причиной аварии стал выезд машины на встречку.

Предполагаемым виновником аварии называют YouTube-блогера Эдварда Била. При этом сообщалось, что молодой человек не является собственником машины Audi, которая попала в аварию.

В результате столкновения пострадала женщина-водитель. По предварительным данным, это консультант Государственной думы Мария Артемова. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

Прокурор Москвы Денис Попов взял расследование уголовного дела по факту аварии на Садовом кольце на личный контроль.

Юрист Эльман Пашаев заявил, что готов проконсультировать виновника ДТП, если тот об этом попросит. Также свои услуги пострадавшим предложил юрист Александр Добровинский. Он заявил, что готов бескорыстно представлять интересы потерпевшей стороны в суде.