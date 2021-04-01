Уголовное дело возбудили по факту крупного ДТП на Садовом кольце

19:38
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ", – говорится в сообщении.
В МВД также добавили, что решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Максимальное наказание в рамках уголовного дела по указанной статье – лишение свободы сроком до двух лет.
Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре. По информации столичного департамента транспорта, причиной аварии стал выезд машины на встречку.
Предполагаемым виновником аварии называют YouTube-блогера Эдварда Била. При этом сообщалось, что молодой человек не является собственником машины Audi, которая попала в аварию.
В результате столкновения пострадала женщина-водитель. По предварительным данным, это консультант Государственной думы Мария Артемова. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.
Прокурор Москвы Денис Попов взял расследование уголовного дела по факту аварии на Садовом кольце на личный контроль.
Юрист Эльман Пашаев заявил, что готов проконсультировать виновника ДТП, если тот об этом попросит. Также свои услуги пострадавшим предложил юрист Александр Добровинский. Он заявил, что готов бескорыстно представлять интересы потерпевшей стороны в суде.
В крови предполагаемого виновника ДТП в центре Москвы не выявили следов алкоголя
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: