В ДТП на Садовом кольце пострадала консультант Госдумы – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Консультант Государственной думы Мария Артемова пострадала в крупной аварии, которая произошла в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что женщина находилась за рулем Volksvagen. На данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.

По информации департамента транспорта Москвы, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. В СМИ сообщали, что за рулем этой машины был блогер Эдвард Бил. По другим данным, автомобилем управлял его друг.

