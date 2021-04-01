Устроивший ДТП в центре Москвы автомобиль ездил по подложным номерам

14:31
Названа причина крупного ДТП на Садовом кольце
Автомобиль, устроивший ДТП в центре Москвы, ездил по подложным номерам. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
В ведомстве также рассказали о многочисленных нарушениях правил дорожного движения, которые совершил водитель данного авто.
"С января этого года, за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно", – объяснили в Дептрансе.
В пресс-службе ведомства уточнили, что готовится обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя, который устроил аварию. В Дептрансе рассчитывают, что виновник получит наказание в виде лишения свободы.
Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.
По информации департамента транспорта Москвы, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. В СМИ сообщали, что за рулем этой машины был блогер Эдвард Бил. По другим данным, автомобилем управлял его друг.
В результате столкновения пострадала женщина. Согласно последним данным, она находится в реанимации.
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