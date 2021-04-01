Автоэксперт объяснил, почему виновник ДТП на Садовом продолжал ездить после 400 нарушений

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Москвой 24 рассказал, почему в России продолжают ездить автомобили с сотнями неоплаченных штрафов. Он заявил, что причиной этого является неимение хорошей информационной системы, содержащей такие данные об авто, отсутствие ее связи с патрульными машинами, а также нехватка сотрудников Госавтоинспекции на дорогах.

Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.

ДТП спровоцировала машина Audi, которая вылетела на встречную полосу. По информации столичного департамента транспорта, с января по текущий месяц 2021 года на авто зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима. Однако штрафы не были выписаны, так как в январе машина была снята с учета и на ней ездили по подложным номерам.

"У нас было несколько таких аварий, после которых активизировались правоохранительные органы: устраивали рейды, ловили людей, которые, например, ездили на машинах, записанных на покойников. Поймали нескольких. И в рамках всех этих разыскных мероприятий было выяснено, что есть огромное количество людей, которые не платят штрафы и на которых числится по 200–300 или даже по 500–600 штрафов", – рассказал Моржаретто.

По статистике, приведенной автоэкспертом, только за прошлый год людей, на которых числилось боле 500 штрафов, в России насчитывалось несколько тысяч.

"Ими надо заниматься. А для этого нужна, во-первых, хорошо работающая информационная система, а также обратная связь между этой системой и патрульными машинами", – рассказал Моржаретто.





Игорь Моржаретто автоэксперт Условно говоря, проехал такой автомобиль под камерой – сигнал с нее должен поступить на ближайшую патрульную машину или пост. После этого человека останавливают и как минимум берут с него все штрафы. Либо забирают авто на штрафстоянку.

По мнению эксперта, такая связь в России не налажена или работает крайне плохо.

"Это работает только во время эпизодических рейдов, которые проводит ГАИ совместно, например, с судебными приставами. Ловят женщину, например, у который была тысяча штрафов. Но это бывает раз в две недели, раз в месяц. А между рейдами, по опыту, такие люди разъезжают прекрасно и чувствуют себя хорошо", – рассказал Моржаретто.

Наконец, причиной безнаказанности таких людей, по мнению автоэксперта, является и нехватка сотрудников ГАИ на городских дорогах.

"Не хватает дежурных патрульных машин", – заключил Моржаретто.

Как отметили в департаменте транспорта, в результате столкновения на Садовом кольце пострадала женщина. Согласно последним данным, она находится в реанимации.

В пресс-службе ведомства также уточнили, что готовится обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя, который устроил аварию. Там рассчитывают, что виновник получит наказание в виде лишения свободы.