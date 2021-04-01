Добровинский выразил готовность представлять интересы пострадавших в ДТП на Садовом кольце

15:02
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Юрист Александр Добровинский рассказал Москве 24, что готов бескорыстно представлять в суде интересы пострадавших в крупном ДТП на Садовом кольце.
Столкновение пяти машин произошло в 11:40 на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца.
ДТП спровоцировала машина Audi, которая вылетела на встречную полосу. По данным телеграм-каналов, автомобиль мог подрезать черный Mitsubishi Outlander, который якобы объезжал яму и уехал с места ДТП. Однако в Дептрансе опровергли эту информацию, назвав причиной столкновения выезд одного из автомобилей на встречную полосу.
По информации СМИ, за рулем автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находился известный блогер Эдвард Бил. Сам он это отрицает.
"К сожалению, эта ситуация мне до боли знакома. Если ко мне обратится пострадавшая или ее семья, я, конечно, соглашусь им помочь. И сделаю это бескорыстно", – заявил Добровинский.
Юриста лишили статуса адвоката на два года в октябре 2020 года. Поводом для данного решения, по некоторым данным, стало нарушение адвокатской тайны со стороны Добровинского.
Однако ранее юрист подчеркнул, что наличие или отсутствие статуса не влияет на его работоспособность и навыки, а потому он по-прежнему способен защищать интересы клиентов.
Названа причина крупного ДТП на Садовом кольце
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