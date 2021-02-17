Добровинский выразил намерение вернуть себе статус адвоката

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Юрист Александр Добровинский заявил Москве 24, что намерен бороться за восстановление адвокатского статуса после того, как Хамовнический суд столицы отклонил его иск к Адвокатской палате Москвы.
"Я буду продолжать бороться за статус, так как я на сто процентов уверен в своей правоте. Адвокат имеет право на выражение своей гражданской позиции, конечно, если она не нарушает никаких норм, а я их не нарушал", – заявил Добровинский.
При этом юрист подчеркнул, что наличие или отсутствие статуса не влияет на его работоспособность и навыки, а потому он по-прежнему способен защищать интересы клиентов. Аналогичное мнение Добровинский высказывал и ранее.
Юриста лишили статуса адвоката на два года в октябре 2020 года. Поводом для данного решения, по некоторым данным, стало нарушение адвокатской тайны со стороны Добровинского.
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