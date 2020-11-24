Уголовное дело возбудили из-за публикации о болезни сына Плющенко

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Возбуждено уголовное дело по факту публикации в СМИ о якобы имеющейся у семилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской болезни, сообщила продюсер в Instagram.

"Я с удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами – Александром Добровинским, Анной Бутыриной, Мариной Дубровской... – добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району г. Москвы", – написала Рудковская.

По ее словам, "один омерзительный Telegram-канал и наши друзья из "СтарХита" опубликовали статью с заведомо ложной информацией. В ней неизвестный автор сообщил, что у ребенка синдром Аспергера (нарушение психического развития, один из видов аутизма).

"Все прекрасно понимали, что целью этой статьи было досадить его родителям... Но способ недоброжелатели выбрали слишком жестокий, втянув в свои игры беззащитного ребенка", – сообщила Рудковская.

Она отметила, что такое нельзя оставлять безнаказанным.

Ранее старший сын Яны Рудковской Николай Батурин прокомментировал появление на свет брата.

Сын продюсера выставил у себя в Instagram сториз с фотографией новорожденного, сопроводив ее смайликом в виде человека с взрывающимся мозгом.

