Уголовное дело возбудили из-за публикации о болезни сына Плющенко

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
Возбуждено уголовное дело по факту публикации в СМИ о якобы имеющейся у семилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской болезни, сообщила продюсер в Instagram.
"Я с удовольствием сообщаю всем недоброжелателям, что мы с нашими адвокатами – Александром Добровинским, Анной Бутыриной, Мариной Дубровской... – добились возбуждения уголовного дела в МВД России по Даниловскому району г. Москвы", – написала Рудковская.
По ее словам, "один омерзительный Telegram-канал и наши друзья из "СтарХита" опубликовали статью с заведомо ложной информацией. В ней неизвестный автор сообщил, что у ребенка синдром Аспергера (нарушение психического развития, один из видов аутизма).
"Все прекрасно понимали, что целью этой статьи было досадить его родителям... Но способ недоброжелатели выбрали слишком жестокий, втянув в свои игры беззащитного ребенка", – сообщила Рудковская.
Она отметила, что такое нельзя оставлять безнаказанным.
Ранее старший сын Яны Рудковской Николай Батурин прокомментировал появление на свет брата.
Сын продюсера выставил у себя в Instagram сториз с фотографией новорожденного, сопроводив ее смайликом в виде человека с взрывающимся мозгом.
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