Продюсер Яна Рудковская в четвертый раз стала матерью

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская рассказала о появлении на свет ее четвертого сына. Новостью телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Звезда опубликовала снимок, на котором изображены она, ее сын Александр, муж Евгений Плющенко и новорожденный малыш.

"Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама!" – подписала пост Рудковская, добавив, что мальчика назвали Арсением.

Ребенок родился еще 25 сентября, однако о событии звезда рассказала только сегодня.

Ранее из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской полиция возбудила уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

О том, что сыну знаменитого фигуриста начала в соцсетях писать назойливая поклонница, стало известно 13 ноября прошлого года. Женщина угрожала ребенку и пыталась вымогать у него деньги. Евгений Плющенко и Яна Рудковская обратились в полицию по факту произошедшего.