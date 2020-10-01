Продюсер Яна Рудковская в четвертый раз стала матерью

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
Продюсер Яна Рудковская рассказала о появлении на свет ее четвертого сына. Новостью телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Звезда опубликовала снимок, на котором изображены она, ее сын Александр, муж Евгений Плющенко и новорожденный малыш.
"Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама!" – подписала пост Рудковская, добавив, что мальчика назвали Арсением.
Ребенок родился еще 25 сентября, однако о событии звезда рассказала только сегодня.
Ранее из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской полиция возбудила уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
О том, что сыну знаменитого фигуриста начала в соцсетях писать назойливая поклонница, стало известно 13 ноября прошлого года. Женщина угрожала ребенку и пыталась вымогать у него деньги. Евгений Плющенко и Яна Рудковская обратились в полицию по факту произошедшего.
Сын Плющенко и Рудковской попросил Путина о защите
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