Уголовное дело завели из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Полиция возбудила уголовное дело из-за угроз сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"7 ноября в УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от адвокатов родителей несовершеннолетнего ребенка об угрозе его жизни и здоровью, а также вымогательстве денежных средств неизвестным", – говорится в сообщении.

По данному факту Отделом дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.

О том, что Александру Плющенко, сыну знаменитого фигуриста, начала в соцсетях писать назойливая поклонница, стало известно 13 ноября. Женщина угрожала ребенку и пыталась вымогать у него деньги. Евгений Плющенко и Яна Рудковская обратились в полицию по факту произошедшего.

Позднее сотрудники правоохранительных органов организовали проверку в соответствии со статьями 144–145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская предприняли дополнительные меры безопасности из-за поступающих им угроз. Плющенко также признался, что получал неоднократно угрозы в свой адрес. Он вспомнил момент, когда две женщины позвонили ему и грозились облить его и всю семью кислотой.