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Москва 24

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Происшествия

12:51

Плющенко подтвердил угрозы в соцсетях в адрес сына

происшествия эксклюзив

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Евгений Плющенко и Яна Рудковская написали заявление в полицию в связи с угрозами в адрес 6-летнего сына Александра. Об этом известный фигурист рассказал порталу Москва 24.

"Да, моему ребенку угрожают. Мы подали заявление в правоохранительные органы, сейчас этим занимаются те люди, которые и должны этим заниматься. Угроза есть, да", – заявил Евгений Плющенко

Родители боятся за жизнь сына, которому стали поступать угрозы в соцсетях от назойливой поклонницы. По данным телеграм-каналов, неизвестная женщина угрожала убийством юному фигуристу, а также писала проклятия. Сейчас полицейские проводят проверку по факту инцидента.

По мнению психиатра Марины Бебчук, современные дети с трудом справляются с травлей в социальных сетях. Массовая цифровизация общества лишает юных пользователей интернета навыков по преодолению конфликтов.

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