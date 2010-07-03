Психиатр считает, что современные дети хуже справляются с травлей

Фото: depositphotos/samwordley@gmail.com

Современные дети острее реагируют на буллинг и травлю, чем их сверстники предыдущих поколений. Заместитель главного внештатного специалиста психиатра Марина Бебчук связывает это с цифрофизацией общества, из-за которой они не получают нужных навыков для разрешения конфликтов.

По ее мнению, травли не стало больше, но раньше дети успешнее с ней справлялись.

"Сейчас ребенок скорее сидит один с планшетом или общается со сверстниками через "посредника" – компьютер, любое нежелательное взаимодействие можно прекратить кнопкой "выкл". Когда у ребенка, как говорят, есть целая "стена" друзей, много подписчиков в соцсетях, фолловеров, это не значит, что у него много друзей", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

Она объяснила, что родители могут помочь ребенку с раннего возраста формировать нужные социальные навыки. По словам Бебчук, с маленьким ребенком лучше вместе смотреть мультфильмы, взяв малыша на руки. Потом следует обсудить сюжет и впечатления, а после – разыграть продолжение. Дети осваивают социальные навыки именно в игре, особенно с родителями, подчеркнула психиатр.

В мае рабочая группа по общественному контролю в интернете при Общественной палате РФ предложила ввести уголовную ответственность за троллинг и буллинг в Сети. Там обратили внимание, что в Новой Зеландии за оскорбления в интернете могут приговорить к двум годам лишения свободы.

Оказалось, что каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом. Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой отметила, что лишь каждый десятый родитель знает об этой проблеме.