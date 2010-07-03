За троллинг и буллинг в Сети предложили ввести уголовную ответственность

Рабочая группа по общественному контролю в интернете при Общественной палате РФ предложила ввести уголовную ответственность за троллинг и буллинг в Сети, который, в том числе доводит детей до суицида. Об этом сообщил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич.
"У нас сегодня есть много вопросов, связанных с абьюзингом, буллингом, троллингом в интернете. Дело в том, что есть уже прецеденты – минимум два приговора вынесено в России за жестокие формы интернет-буллинга. И нам кажется, что закон, аналогичный новозеландскому закону о пагубных цифровых коммуникациях, мог бы быть принят и у нас", – сказал Малькевич Агентству "Москва".
По его словам, в Новой Зеландии за оскорбления в Сети могут приговорить к двум годам лишения свободы.
"А у нас есть проблема с доведением людей до самоубийства – за такой троллинг тюремные сроки нужны однозначно", – добавил Малькевич.
Он отметил, что также нужно рассмотрен вопрос о том, чтобы соцсети и другие информресурсы выявляли и контролировали контент подобного рода.
Ранее стало известно, что каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом.
По словам уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, лишь каждый десятый родитель знает об этой проблеме, знаком с темой буллинга и узнал об этом от своего ребенка. Она отметила, что такая статистика говорит о сложностях понимания взрослыми проблем детей.
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