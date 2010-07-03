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Каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом, то есть организованной травлей, сообщает ТАСС.

По словам уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, лишь каждый десятый родитель знает об этой проблеме, знаком с темой буллинга и узнал об этом от своего ребенка.

Она отметила, что такая статистика говорит о сложностях понимания взрослыми проблем детей.

Ранее в российских школах предложили создать классы эмоциональной разгрузки для учеников и учителей. С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению депутата, данная мера позволит нормализовать психологический климат в учебных заведениях и уменьшить риски насилия и буллинга в школах. Чернышов предложил два способа выплескивания негативной энергии – психологический и физический.