Бороться с буллингом в школах предложили с помощью мишеней для метания дротиков

В российских школах предложили создать классы эмоциональной разгрузки для учеников и учителей. С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
По мнению депутата, данная мера позволит нормализовать психологический климат в учебных заведениях и уменьшить риски насилия и буллинга (травли – ред.) в школах.
Чернышов предложил два способа выплескивания негативной энергии – психологический и физический.
"Кому-то необходимо просто выговориться или послушать в мягком кресле любимую музыку. А кто-то предпочитает избавиться от агрессии с помощью боксерской груши или специального манекена. И если сделать в школе сразу два подобных класса, это принесет огромную пользу всем", – приводит слова депутата Агентство "Москва".
Он указал, что в одном из классов можно разместить мягкие кресла, аквариумы, светильники, а в другом расстелить спортивные маты, поставить манекены и повесить мишени для метания дротиков.
"Убежден, что это поможет как взрослым, так и детям быстро снять эмоциональное напряжение", – подчеркнул Чернышов.
Депутат добавил, что обратился с данным предложением к министру просвещения РФ Ольге Васильевой.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.