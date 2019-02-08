Бороться с буллингом в школах предложили с помощью мишеней для метания дротиков

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В российских школах предложили создать классы эмоциональной разгрузки для учеников и учителей. С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению депутата, данная мера позволит нормализовать психологический климат в учебных заведениях и уменьшить риски насилия и буллинга (травли – ред.) в школах.

Чернышов предложил два способа выплескивания негативной энергии – психологический и физический.

"Кому-то необходимо просто выговориться или послушать в мягком кресле любимую музыку. А кто-то предпочитает избавиться от агрессии с помощью боксерской груши или специального манекена. И если сделать в школе сразу два подобных класса, это принесет огромную пользу всем", – приводит слова депутата Агентство "Москва".

Он указал, что в одном из классов можно разместить мягкие кресла, аквариумы, светильники, а в другом расстелить спортивные маты, поставить манекены и повесить мишени для метания дротиков.

"Убежден, что это поможет как взрослым, так и детям быстро снять эмоциональное напряжение", – подчеркнул Чернышов.

Депутат добавил, что обратился с данным предложением к министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

