Учителям предложили давать годовой отпуск

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С инициативой давать педагогам годовой отпуск раз в пять лет выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. По мнению парламентария, это необходимо, чтобы предотвратить профессиональное выгорание учителей из-за увеличившейся в последнее время нагрузки.

"Учителям нужно давать дополнительные возможности, и мы будем выходить с предложением, чтобы дать им возможность раз в пять лет брать годовой отпуск без потери их заработной платы", – цитирует Агентство "Москва" Чернышова.

Накануне Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой сократить в два раза зарплаты учителям после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к учащимся. Депутат выразил мнение, что это поспособствует снижению "градуса жестокости" в учебных заведениях.

Ранее члены Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложили Рособрнадзору разрешить специалистам без педобразования преподавать в школах и детсадах. По информации СМИ, 1 сентября 2019 года в России планируется ввести утвержденный Минобрнауки профстандарт для учителей.