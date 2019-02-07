Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:51

Учителям предложили давать годовой отпуск

образование

10:51

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С инициативой давать педагогам годовой отпуск раз в пять лет выступил депутат Госдумы Борис Чернышов. По мнению парламентария, это необходимо, чтобы предотвратить профессиональное выгорание учителей из-за увеличившейся в последнее время нагрузки.

"Учителям нужно давать дополнительные возможности, и мы будем выходить с предложением, чтобы дать им возможность раз в пять лет брать годовой отпуск без потери их заработной платы", – цитирует Агентство "Москва" Чернышова.

Накануне Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой сократить в два раза зарплаты учителям после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к учащимся. Депутат выразил мнение, что это поспособствует снижению "градуса жестокости" в учебных заведениях.

Ранее члены Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложили Рособрнадзору разрешить специалистам без педобразования преподавать в школах и детсадах. По информации СМИ, 1 сентября 2019 года в России планируется ввести утвержденный Минобрнауки профстандарт для учителей.

образование

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика