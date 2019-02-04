В Госдуме предложили снижать зарплату учителям за жестокость

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Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой сократить в два раза зарплаты учителям после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к учащимся, передает РИА Новости со ссылкой на текст обращения Чернышова.

"В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое", – говорится в письме.

Депутат выразил мнение, что это поспособствует снижению "градуса жестокости" в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию СМИ о том, что первоклассника избили его же одноклассники на уроке физкультуры по инициативе учителя. Якобы ребенок долго завязывал шнурки, чем рассердил преподавателя. Та оскорбила ученика и спровоцировала остальных детей на его избиение. Ребенка госпитализировали с серьезными ушибами.

30 января стало известно, что пострадавшего школьника выписали из больницы.